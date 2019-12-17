اونلاين | الآن قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الهلال وفلامنجو اليوم 17/12/2019 في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الهلال وفلامنجو اليوم 17/12/2019 في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر قنوات مفتوحه تنقل مباراة الهلال وفلامنجو المكسيسي اليوم على ملعب إستاد ملعب خليفة في قطر، في بطولة نصف نهائي كأس العالم للاندية اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والذي ينتظره عشاق الهلال الازرق وننشر اليوم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامنجو اليوم.

تنقل مباراة الهلال وفلامنجو علي بعض القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لها في نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال ساعات قليلة من الآن علي الهواء مباشرة ، والتي من المقرر أن تقام ،وسيتابعها الملايين من محبي وعشاقي الكرة في السعودية ،وسننقل لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو اليوم.

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قناة مفتوحة تنقل مباراة الهلال وفلامنجو على النايل سات فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وفلامنجو اليوم 17/12/2019 في نصف نهائي كأس العالم للأندية

احدث تردد قناة بي ان سبورت ٢٠٢٠ الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الهلال وفلامنجو اليوم

ننقل اليكم اليوم كل القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو كأس العالم للأندية 2019، حيث تنقل القنوات التاليه مباراة الهلال اليوم على الهواء مباشرة من خلال شاتها كما لي:-

قناة الكأس الرياضية 3

قناة M4 Sport

قناة بي ان سبورت الرياضية HD 1

قناة بي ان سبورت

قناة ORF SPORT

قناة RTP 1

قناة الكأس الرياضية 6

قناة TVR 1

قناة beIN Sports HD 11 EN

قناة 20Mediaset SD/HD

موعد مباراة الهلال وفلامنجو القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو اليوم

القمر الصناعي التردد

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عرب سات بمعدل ترميز 27500 12245 V

12418 H

نايل سات بمعدل ترميز 27500 11919 H

سهيل سات بمعدل ترميز 27500 11678.07 H

اسيا سات بمعدل ترميز 27500 3660 V

جلاكسي بمعدل ترميز 22500 12183.3 H

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو في 1/2 نهائي بطولة العالم للأندية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز التصحيح

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

نايل سات 12608 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11566 أفقي 27500 2/3

التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سوو، أمير كردي.

في خط الارتكاز: كويلار، عبد الله عطيف.

في حط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إد واردو، اندريه كار يلو.

في خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكه المكرمه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17_12_2019 على ارض ملعب ” خليفة الدولي وفي الأوقات الليلة:-

الساعة 8:30 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة القاهرة في تمام 7:30 مساءً

الساعة 5:30 بتوقيت جرينتش