اونلاين | «يلا شووت Hilal » NOW Hilal مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر Cup FIFA كورة جول ONLINE رابط ماتش الهلال LIVE

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رابط مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية في يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق

صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة السابعة

والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في كأس العالم للأندية ويعمل فريق عمل موقع الوفد الرياضي لنقل المباريات على توفير كافة روابط مباراة الهلال ضد فلامينغو بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء.

المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد فلامينغو

مباراة الهلال وفلامينغو بث مباشر، حيث يدخل فريق فلامينغو مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الهلال، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 8 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق فلامينغو في تحقيق الانتصار في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق فلامينغو في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق فلامينغو في الفترة الماضية، نجح فريق فلامينغو في تسجيل خمسة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق فلامينغو ثمانية أهداف في مرماه.

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع أن يخوض به نادي الهلال مواجهته أمام فلامنجو، خلال اللقاء الذي يجمع الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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ونجح الهلال في حجز مقعده بنصف نهائي مونديال الأندية، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي مونديال الأندية، بهدف نظيف، سجله الفرنسي جوميز، بعد مهارة مميزة في

الاستحواذ والتصويب.

موعد مباراة نادي الهلال اليوم والقنوات الناقلة

يحتضن استاد خليفة الدولي في قطر، مواجهة نادي الهلال أمام فلامنجو، في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقلها على قناة beIN Sports HD، بأداء صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

جرأة لوشيسكو في التشكيل المتوقع

يخوض الهلال مواجهته مساء اليوم، بتشكيل جرئ من لوشيسكو، حيث سيعتمد على قوته الهجومية التي تتمثل في سالم الدوسري، وإدواردو، وكايلو، وجوميز، وسيكون عبد الله عطيف بدلا مثاليا لمحمد كنو الغائب عن اللقاء بسبب طرده أمام الترجي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك

في خط الوسط: كويلار، وعبد الله عطيف، سالم الدوسري، كاريلو، إدواردو

في خط الهجوم: جوميز