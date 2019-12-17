اونلاين | "كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال السعودي HD

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ظهرت ملامح التشكيل المتوقع أن يخوض به نادي الهلال مواجهته أمام فلامنجو، خلال اللقاء الذي يجمع الطرفين مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح الهلال في حجز مقعده بنصف نهائي مونديال الأندية، بعد تخطي عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي مونديال الأندية، بهدف نظيف، سجله الفرنسي جوميز، بعد مهارة مميزة في

الاستحواذ والتصويب.

موعد مباراة نادي الهلال اليوم والقنوات الناقلة

يحتضن استاد خليفة الدولي في قطر، مواجهة نادي الهلال أمام فلامنجو، في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقلها على قناة beIN Sports HD، بأداء صوتي للمعلق التونسي عصام الشوالي.

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جرأة لوشيسكو في التشكيل المتوقع

يخوض الهلال مواجهته مساء اليوم، بتشكيل جرئ من لوشيسكو، حيث سيعتمد على قوته الهجومية التي تتمثل في سالم الدوسري، وإدواردو، وكايلو، وجوميز، وسيكون عبد الله عطيف بدلا مثاليا لمحمد كنو الغائب عن اللقاء بسبب طرده أمام الترجي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك

في خط الوسط: كويلار، وعبد الله عطيف، سالم الدوسري، كاريلو، إدواردو

في خط الهجوم: جوميز