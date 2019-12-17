اونلاين | يلا شووت MATCH NOW مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال رابط بين سبورت

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KOORA STAR شاهد مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي ضمن مباريات الجولة نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019 ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال وفلامنجو KOORA LIVE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA LIVE، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي ضمن مباريات كأس العالم للأندية KOORA STAR.

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وتقام مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم KOORA STAR، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة المباراة KOORA STAR .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي

KOORA STAR يلتقي اليوم فريقي الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقامة بقطر فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة الكأس 3 و beIN Sport HD 1.