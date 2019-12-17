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شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
ميرتينز
أشارت بعض وسائل الإعلام الإيطالية عن إمكانية رحيل النجم البلجيكي "ميرتينز" عن فريق نابولي الإيطالي في الميركاتو الشتوي القادم .
وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب بات قريب من الخروج بسبب خلافاته الكبيرة مع رئيس النادي "أورويليو دي لاورينيتس" والذي يرحب بخروج اللاعب من النادي في الوقت الراهن .
ورفض مارتينز تجديد عقده مع الفريق والذي سوف ينتهي في الصيف المقبل ليعجل من إمكانية رحيله عن النادي في الإنتقالات الشتوية القادمة .
جدير بالذكر أن نابولي سوف يواجه برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في فبراير القادم ، بعد أجراء عملية القرعة أمس الأثنين في سويسرا .
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