اخبار الرياضه

مفاجآت بالجملة في القائمة النهائية لريال مدريد في الكلاسيكو 

0 نشر
محمد حسين 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في القائمة النهائية لريال مدريد في الكلاسيكو  والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يستعد كل عاشق لكرة القدم غدا الأربعاء لمشاهدة المباراة الأمتع في التاريخ وهي الكلاسيكو بين الغريمين وريال مدريد في الأسبوع السابع عشر صمن منافسات الليجا .

وأعلن المدرب الفرنسي لفريق زين الدين زيدان عن القائمة النهائية والتي سوف تخوض الكلاسيكو علي ملعب الكامب نو في برشلونة حيث جاءت القائمة كالتالي :

Advertisements

حراسة المرمي : كورتوا-أريولا-ألتوبي

خط الدفاع : كارفخال-ميليتاو-راموس-فاران-ناتشو-ميندي

خط الوسط : كروس-مودريتش-كاسميرو-فالفيردي-إيسكو

خط الهجوم : بينزيما-بيل-يوفيتش-رودريجو-فينيسيس  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في القائمة النهائية لريال مدريد في الكلاسيكو  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا