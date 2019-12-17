شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لمواجهة سموحة الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، دون الحصول على راحة، بعد الهزيمة أمس الإثنين أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 2-3، في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

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وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس، تدريبات خفيفة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب «عبداللطيف أبورجيلة» مقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

وخضع الثلاثي محمود عبدالرازق «شيكابالا» وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني، تدريبات تأهيلية في صالة الجيم، تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، كما بدأ أحمد سيد «زيزو» تدريبات الجري حول الملعب، بعد تعافيه من الإصابة، فيما غاب عن مران اليوم صانع ألعاب الفريق يوسف إبراهيم «أوباما» بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، للسفر إلى الإسكندرية، للاطمئنان على والده المريض.

من جهة أخرى، أدى حراس مرمى الفريق «محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي» تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، فيما حرص الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للفريق، على عقد جلسة فنية مع اللاعبين، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل، وغلق ملف مباراة طلائع الجيش الماضية.