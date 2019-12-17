شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ينفي الربط بين خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش والمستحقات المتأخرة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجلسة التي عقدت اليوم /الثلاثاء/ من جانب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، جاءت مثمرة لتصحيح مسار الفريق الفترة القادمة.

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وأوضح أمير مرتضى أن الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهه سموحة يوم الجمعة المقبل في الأسبوع التاسع.

ونفى المشرف على الكرة ما تردد عن الربط بين الخسارة أمام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين، مدللا على ذلك بأن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنجولا وبيراميدز، منوها بأن المتبقي للاعبين يمثل جزءا ضئيلا من المستحقات الخاصة بهم، مؤكدا ثقة إدارة النادي وإدارة الكرة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الفترة القادمة لتحقيق الانتصارات.

وناشد أمير مرتضى، جماهير الزمالك بمساندة الفريق واللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق وهي عارية تماما عن الصحة.