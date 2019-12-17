شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: ريال مدريد سيصعب عليه تعويض رونالدو لكن هازارد لاعب كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي أن نادي ريال مدريد سيجد صعوبة في تعويض رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدولي البلجيكي إدين هازارد يعد لاعبا رائعا.

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وقال ميسي، في مقابلة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم الثلاثاء قبيل مواجهة الكلاسيكو غدا أمام الريال، إن «هازارد يمتلك الكثير من المهارة والجودة. هو لاعب كرة قدم مختلف بإمكانه التلاعب بالدفاعات، لكني أعتقد بأنه مختلف عن كريستيانو وبمميزات مختلفة. ومن الصعب للغاية أن يحل لاعب محل كريستيانو لكن هازارد لاعب كبير».

وأعرب النجم الأرجنتيني عن دهشته من الانتقادات الكثيرة التي واجهها المدير الفني للريال، زين الدين زيدان، رغم تحقيق المدرب الفرنسي ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع الفريق المدريدي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من يعمل بكرة القدم لفترة طويلة خاصة في الأندية الكبيرة يعلم بأن هذا أمر عادي في ظل تسليط الأضواء والعيش تحت الضغط بهذه الأندية.

وحول سر تفوقه مع البارسا أمام ريال مدريد في «سانتياجو بيرنابيو» أكثر من «الكامب نو»، أشار ميسي إلى أن برشلونة يلعب في ملعب الريال بدون تعقيدات بل يسعى الفريق الكتالوني لإيجاد مساحات أكثر خاصة أن منافسهم يسعى للهجوم على أرضه.