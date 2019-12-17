شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان مدرب ريال مدريد يشيد بلاعبه فالفيردي قبيل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد زين الدين زيدان إعجابه الشديد بلاعب خط الوسط الأوروجواياني فيدي فالفيردي، وذلك قبيل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب «كامب نو» مساء غد /الأربعاء/.

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وقال زيدان- في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم /الثلاثاء/- «وجدنا ب فالفيريدي ما نريده في ريال مدريد؛ فهو لاعب يؤدي بشكل جيد للغاية وهذه هي قيمة هذا النادي فدائما ما كان لدينا أفضل اللاعبين».

وأضاف المدرب الفرنسي: «أتطلع لما هو قادم وتركيزنا منصبّ على مباراة الغد ويتعين عليّ أخذا القرارات»، مؤكدا أن الريال يعلم تماما من سيواجه وبأن برشلونة يمتلك ميسي، مشيرا إلى أن الميرينجي لديه أسلحته.

وتابع: «نرغب في أداء مباراة جيدة أمام برشلونة الذي يأمل أيضا بنفس الشيء»، معربا عن سعادته بلعب الكلاسيكو في نهاية المطاف بعد التأجيل بسبب الاضطراب السياسي في إقليم كتالونيا الذي يستضيف المواجهة الكبيرة بين عملاقي الليجا.