شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت بالجملة في القائمة النهائية لريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 يستعد كل عاشق لكرة القدم غدا الأربعاء لمشاهدة المباراة الأمتع في التاريخ وهي الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في الأسبوع السابع عشر صمن منافسات الليجا .

وأعلن المدرب الفرنسي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان عن القائمة النهائية والتي سوف تخوض الكلاسيكو علي ملعب الكامب نو في برشلونة حيث جاءت القائمة كالتالي : Advertisements حراسة المرمي : كورتوا-أريولا-ألتوبي خط الدفاع : كارفخال-ميليتاو-راموس-فاران-ناتشو-ميندي خط الوسط : كروس-مودريتش-كاسميرو-فالفيردي-إيسكو خط الهجوم : بينزيما-بيل-يوفيتش-رودريجو-فينيسيس

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