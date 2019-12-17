شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفلت مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بالعديد من المفاجأت القوية حيث واصل فاركو بقيادة الدكتور احمد عاشور نتائجه الرائعة محققا الفوز على الرجاء المطروحى بثلاثية نظيفة رافعا رصيده إلى 21 نقطة فى صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط كاملة عن غزل المحلة أقرب منافسيه الذى حسم ديربى المحلة بالفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف . كما اسفرت باقى نتائج المجموعة عن :- دكرنس – أبو قير للأسمدة 2 – 1 Advertisements دمنهور – المنصورة 2 – 3 مالية كفر الزيات – الأوليمبى 1 – 1 الحمام – بيلا " انتهاء المباراة بفوز الحمام لعدم اكتمال العدد القانونى للاعبى بيلا

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