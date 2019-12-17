شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما اسفرت باقى نتائج المجموعة عن :-
دكرنس – أبو قير للأسمدة 2 – 1
دمنهور – المنصورة 2 – 3
مالية كفر الزيات – الأوليمبى 1 – 1
الحمام – بيلا " انتهاء المباراة بفوز الحمام لعدم اكتمال العدد القانونى للاعبى بيلا
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