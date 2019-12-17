شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الرئيسى استعدادا للقاء الأهلى الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل على الملعب الرئيسى، استعدادا للقاء الأهلى الخميس المقبل باستاد المكس بالإسكندرية فى قمة منافسات الأسبوع التاسع للدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الحصص التدريبية أبرزها الضغط المبكر على الخصم من أجل استخلاص الكرة وعدم منحه الفرصة فضلا عن سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

كما شهد المران تدريبات خاصة على التسديدات باعتبارها احد الحلول الهجومية من أجل تسجيل الأهداف.

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وتم إيقاف المران أكثر من مرة سعيا لإصلاح الأخطاء التى ظهرت لتجنب وقوع اللاعبين فيها خلال اللقاء.

واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث ظهر حرص كل لاعب على تقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفنى فى الحصول على مقعد بتشكيلة الفريق.