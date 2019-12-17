شكرا لقرائتكم شوط أول سلبي بين إنبي والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.

جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.