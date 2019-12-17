شوط أول سلبي بين إنبي والمصري

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي والمصري بالتعادل السلبي والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.
جاءت المباراة متوسطة في الأداء الفني وفي محاولات كلا الفريقين على مرمى الآخر، ولم يشهد الشوط الأول محاولات خطيرة على المرمى.
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