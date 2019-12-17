شكرا لقرائتكم حسام حسن يطلب تجهيز لاعبي سموحة المصابين قبل مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحه من الجهاز الطبى تجهيز المصابين إلى جانب عودة الإيقافات لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل فى الأسبوع التاسع للدورى. ومن المنتظر أن يعود حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت لتشكيلة الفريق بجانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبوالفتوح بعد انتهاء إيقافهم فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين لعودته للتدريبات الجماعية. من جانبه ، أكد حسام حسن أن مباراة الزمالك من المحطات الصعبة ولكنها ليست مستحيلة وأنه يخوض أى مباراة للحصول على الثلاث نقاط وأن أى نتيجة إيجابيه أمام الأهلى والزمالك وبيراميذر والإسماعيلى تعد بمثابة مكسب .

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