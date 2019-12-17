شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يؤدي تدريبات خفيفة بمران الاسماعيلي إستعداداً لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى باهر المحمدى قائد الإسماعيلى تدريبات خفيفة بالجرى حول الملعب وذلك على هامش المران الرئيسى مساء اليوم إستعداداً لمواجهة الأهلى على استاد المكس في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري وفضل الجهاز الفنى تخفيف الحمل التدريبى للمدافع الدولى فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.

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