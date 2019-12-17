شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يؤدي تدريبات خفيفة بمران الاسماعيلي إستعداداً لمواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفضل الجهاز الفنى تخفيف الحمل التدريبى للمدافع الدولى فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.
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