شكرا لقرائتكم زيزو يبدأ مرحلة الجري حول الملعب بمران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مرحلة تدريبات الجري حول الملعب في مران اليوم. كان زيزو قد أنهى مرحلة التأهيل فى الجيمانزيوم مؤخرا بعد الإصابة التي تعرض لها وابعدته عن مباراة الجيش الأخيرة. فيما خضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة ومحمد عبد الغني للتدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي الإصابات. Advertisements فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران. وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

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