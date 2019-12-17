شكرا لقرائتكم يوفنتوس يأمل بمواصلة الأداء الهجومي أمام سامبدوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل مشجعو فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن يواصل فريقهم أداءه الهجومي عندما يحل ضيفا على سامبدوريا يوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر من بطولة الدوري.

وفي المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف أول يوم الأحد، لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوار الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونزالو هيغوايين في طريقة هجومية ليوفنتوس واستطاع أن يقدم أفضل أداء له، حيث سجل هدفين وكان قريبا من تسجيل الثالث ولكن كرته اصطدمت بالعارضة. وأهدى هذا الفوز صدارة جدول الترتيب ليوفنتوس.

ويملك إنتر ميلان، الذي تعادل مع فيورنتينا 1-1، 39 نقطة حصدها من 16 مباراة ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع يوفنتوس، حيث خسر 1 - 2 في أكتوبر الماضي.

ويستضيف إنتر ميلان فريق جنوى يوم السبت المقبل، فيما تقام أغلب مباريات الجولة السابعة عشر يوم الأحد المقبل قبل العطلة الشتوية التي تستمر أسبوعين.

ويلتقي يوم الأحد المقبل أيضا، يوفنتوس مع لاتسيو في مباراة كأس السوبر التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض، حيث يسعى يوفنتوس إلى الثأر من خسارته 1- 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 7 من الشهر الجاري.

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وفاز لاتسيو على كالياري 2 - 1 يوم الاثنين في المرحلة السادسة عشر من الدوري، فيما تم تأجيل مباراة الفريق أمام فيرونا في الجولة السابعة عشر إلى يوم 8 يناير المقبل، وتم تقديم مباراة يوفنتوس وسامبدوريا إلى يوم الأربعاء.

ويبدو أن الفوز الذي حققه يوفنتوس على أودينيزي أعاد الثقة للفريق بعد التعادل 2-2 مع ضيفه ساسولو، والخسارة من لاتسيو، إذ قدم رونالدو أداء جيدا، وسجل خمسة أهداف في أربع مباريات، بعد فترة من سوء الحظ وعدم التسجيل.

وسجل رونالدو هدفا وأضاف هيغوايين آخر ليفوز يوفنتوس على باير ليفركوزن 2 - صفر يوم 11 الشهر الجاري، وهو الفوز الذي جعل يوفنتوس يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وليعتلي صدارة ترتيب مجموعته.

ويبدو أن ساري، الذي عرف عنه اعتماده على خطة هجومية، أصبح حذرا منذ توليه تدريب يوفنتوس في يوليو الماضي، وكانت مباراة الأحد أول مباراة يبدأها بثلاثة مهاجمين، إذ لعب الثلاثي من قبل معا في مباريات كانت في متناول اليد من خلال مشاركة بعضهم كبدلاء.

وقال ساري :أشعر بالرضا لأننا قدمنا، لأول مرة، مباراة جيدة جدا عقب دوري أبطال أوروبا. الآن، يقدم المهاجمون الثلاثية أداء مذهلا. إنه حل استثنائي، ولكن يجب أن نأخذه في الاعتبار في أوقات بعينها من المباريات والموسم.

وفي الوقت الذي وقف فيه معظم المعلقين مع المشجعين، كتب ماسيمو مارو، لاعب يوفنتوس السابق وصاحب العمود في "لا ريبوبليكا"، في عنوان عموده يوم الاثنين :الآن يتعين على ساري التمسك بالمهاجمين الثلاثة.