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اشتباه فى إصابة أحمد عبد الظاهر بالصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أحمد عبد الظاهر مهاجم فريق أسوان التقرير الطبى الأخير للوقوف على حجم إصابته فى الركبة، والتى أبعدته عن المشاركة مع أبناء الجنوب فى مباراة بيراميدز وسموحة بالدورى ومباراة طنطا فى كأس مصر.

وقال مصطفى أمين المشرف على فريق الكرة بنادى أسوان، لـ"الخليج 365"، إن التقرير النهائى لعبد الظاهر من المرتقب إعلانه غداً الأربعاء، إلا أن هناك اشتباها فى إصابة اللاعب بالرباط الصليبى.

ويستعد الفريق الأسوانى لمواجهة نظيره الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.

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