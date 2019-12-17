"العميد" يجهز القوة الضاربة في سموحة لموقعة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة من الجهاز الطبي تجهيز المصابين إلى جانب عودة الإيقافات لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبلة فى الأسبوع التاسع للدورى. ومن المنتظر أن يعود حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت لتشكيلة الفريق بجانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبو الفتوح بعد انتهاء إيقافهم فى حين يبذل الجهاز الطبى مجهودات لتجهيز فوزى الحناوى والذى يتبقى أسبوعين لعودته للتدريبات الجماعية. Advertisements من جانبه أكد حسام حسن أن مباراة الزمالك من المحطات الصعبة ولكنها ليست مستحيلة وأنه يخوض أى مباراة للحصول على الثلاث نقاط وأن أى نتيجة إيجابيه أمام الأهلى والزمالك وبيراميذر والإسماعيلى تعد بمثابة مكسب .

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