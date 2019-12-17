صور .. انطلاق اجتماع الأتحاد الأفريقى للطائرة بمصر للإعلان عن المرشحين فى الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل اجتماع الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة الذى تستضيفه مصر برئاسة الدكتور عمرو علوانى للإعلان عن تفاصيل المرشحين للانتخابات المقبلة. افتتح عواني الاجتماع بكلمة ترحيب بعدها تمت مناقشة الوضع المالي للاتحاد الذى انتهى بالموافقة على التقرير المالي. وبدأ المجلس بمناقشة تحديثات كأس أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية لعام 2020 وكذلك التصفيات القارية للكرة الطائرة لفئات الرجال والنساء المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل الانتخابات. Advertisements

أجتماع الاتحاد الافريقى

عمرو علوانى

جانب من الإجتماع

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