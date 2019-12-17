شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الزمالك يبدأ تدريبات الجرى حول الملعب بعد انتهاء التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بالانضمام لتدريبات الجرى حول الملعب في مران اليوم.

وكان اللاعب قد أنهى مرحلة التأهيل فى الجيمانزيوم مؤخرا، بعد الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن مباراة الجيش الأخيرة.

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فيما خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى للتدريبات تأهيلية فى الجيم تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائي الإصابات.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز فى لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات إحماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.