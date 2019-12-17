شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحضر جزءا من مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك جزءا من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى اليوم. وحرص رئيس النادى على مؤازرة الفريق بصحبة الدكتور أشرف زكى أمين الصندوق وإسماعيل يوسف وهانى زادة وعلاء مقلد واحمد مرتضي وحماده أنور وأحمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران. وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

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