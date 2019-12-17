شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يظهر فى مران الزمالك لمساندة اللاعبين بعد ثلاثية الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مران اليوم، لمؤازرة اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز فى المباريات المقبلة.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى محاولة لدعمهم قبل مواجهة سموحة بالدورى. وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك خلال جلستهم معه إن القلعة البيضاء ليس بها مكان للمتمردين من يملك عرضاً ويريد الرحيل عن الزمالك يحضره والنادى والجهاز الفنى أصحاب القرار الأخير فى هذا الشأن رافضاً سياسة لى الذراع.

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