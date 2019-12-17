تشيلسي يرغب في الملايين للاستغناء عن نجمه لغريمي الليجا

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

خرج برشلونة من السباق على ضم لاعب الوسط الفرنسي "نجولو كأنني" نجم تشيلسي الإنجليزي، حيث أن إدارة البرسا ترى صعوبة ضم اللاعب بالوقت الحالي رغم نيتها بالماضي لضم اللاعب مهما كلفهم الأمر من أموال.

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وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" التأكيدات بخروج اللاعب من حسابات الفريق خلال المرحلة، حتى تتعزز فرص غريمه ريال مدريد بضم بطل العالم.

على الصعيد ذاته، فقد أوضحت وأنهت إدارة تشيلسي الأمر تماما برغبتها في وجود كأنني لأطول وقت ممكن، إلا أنه لا مانع من مغادرة حال وجود عرض لا يقل عن ١٠٠ مليون بشكل مبدئي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي، في طريقه للإطاحة بعدة أسماء لم تفلح بتقديم شئ مع مدرب الفريق الشاب "فرانك لامبارد" ليخرج العديد من حساباته ومنهم الثلاثي الفرنسي أولفيه جيرو والبرازيلي ويليان إضافة الإسباني بيدرو رودريغيز وهذا وفقا لتقارير عدة سابقة