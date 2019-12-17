مونديال الأندية| طموح الهلال السعودي يصطدم بقوة فلامنجو البرازيلي .. من يعبر للنهائي ؟

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

يُستأنف مساء اليوم الثلاثاء مباريات بطولة كأس العالم للأندية بمباراة قوية بين الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي ضمن دور نصف النهائي على ملعب ستاد خليفة الدولي بقطر.



موعد مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

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ويلتقي فريق الهلال خصمه فلامنجو في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بقطر ، في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17_12_2019 بتوقيت مكة المكرمة ، السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي.

الهلال يسعى لتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي القوية

وينتظر الهلال السعودي تحدي خاص من نوعه حيث يواجه الزعيم مدربه السابق البرتغالي جيسوس والذي يتولى القيادة الفنية لفريق فلامنجو البرازيلي ، ويطمح الفريق السعودي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في تخطي عقبة الفريق البرازيلي الصعبة من أجل تحقيق العديد من الأرقام القياسية والاقتراب أكثر من لقب البطولة ، فيما يدخل جيسيوس المباراة وعينة على مفتاح الزعيم الهجومية وأهما المهاجم الفرنسي غوميز والجناح سالم الدوسري ويسعى بطل كأس ليبرتادروس لتحقيق الفوز لتأكيد القوة البرازيلة في المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

ومن المنتظر أن تقام مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بتعليق عصام الشوالي.