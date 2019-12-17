الأوقات العصيبة الشاب الإيطالي يعزز فرصة روما في يناير

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

روما

يسعى فريق روما الإيطالي لتعزيز خط هجومه خلال إنتقالات يناير المقبل، حيث البحث عن الاستمرار بالمنافسات المحلية والأوروبية، التي يكون بها صراع شرس للغاية سواء من أجل التواجد بمركز متقدم مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم أو تقديم أداء مميز خلال الدوري الأوروبي.

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وحسب عدة تقارير، هناك تأكيدات قوية من عدة تقارير بأن روما لدية نية واضحة لضم مهاجم يوفنتوس السابق وإيفرتون الحالي "مويس كيين" ولو على سبيل الإعارة، نظرا الأوقات العصيبة التي يمر بها الشاب صاحب ١٩ عاما بجلوسه طويلاً منذ بداية الموسم الحالي.

ويقترب روما بقوة من ضم اللاعب، إلا أن الأمور الآن بين شك وتأكيد حال تولي المحنك "كارلو أنشيلوتي" إدارة التوفيز، بحيث أنه قد يعيد اللاعب لمستواه ويضعه ضمن القوام الأساسي نظرا لرؤية إدارة النادي الإنجليزي بأن كين يمكنه إفادة الفريق بقوة كبيرة.

جدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر برصيد ١٨ نقطة، وهو وضع بعيد تماما عن طموحات الإدارة والأنصار، على جانب آخر يتواجد روما بالمركز الرابع برصيد ٣٢ نقطة في سلم ترتيب الكالتشيو.