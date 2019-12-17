الامارات | مدرب بني ياس: لن أستغرب إذا طلب مني تدريب "الأبيض"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: لن أستغرب إذا طلب مني تدريب "الأبيض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر إنه لن يكون مستغرباً إذا طلب منه تولي تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم خلفاً للهولندي فان مارفيك وإنه سيكون سعيداً بذلك كونه يمتلك خبرة في مجال تدريب عدداً المنتخبات الوطنية.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي اليوم قبل لقاء الفجيرة في الدوري: "إذا كان أسمي مجوداً في فائمة المرشحين فبالنسبة لي لن يكون مستغرباً، عموماً أنا أحب العمل في نادي بني ياس وأشعر بالراحة هنا وأحصل على الدعم من قبل الإدارة، قرار تولي تدريب المنتخب لا أملكه أنا وحدي".

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وسبق لشايفر وأن تولى تدريب منتخب الكاميرون في كأس العالم 2002 بجانب منتخب جامايكا والمنتخب التايلاندي الذي به حالياً 9 لاعبين من الذين تولى تدريبه.

وأوضح مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر: "هنالك أمر مهم هو أن مدرب المنتخب الإماراتي القادم يجب أن يعيش في الدولة وليس أن يحضر لمدة أسبوع قبل كل مباراة".