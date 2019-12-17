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ليفربول يستعد لإبرام صفقة جديدة في يناير

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض لضم الظهير الأيسر الشاب لنادي تولوز الفرنسي، ماثيو جونسالفيس، من أجل ضمه في يناير القادم.

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وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الريدز يدرسون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا لتعزيز صفوف الفريق وخلق عمق أكبر في القائمة، ليكن اللاعب بديلًا للإسكتلندي أندي روبيرتسون.

وكان «جونسالفيس» قد شارك للمرة الأولى مع فريقه، الذي ترعرع في أكاديميته، في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، قبل أن يخوض ثلاثة لقاءات أخرى.

ويعتبر اللاعب الفرنسي أحد المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار في دوري بلاده.

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