شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد لإبرام صفقة جديدة في يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض لضم الظهير الأيسر الشاب لنادي تولوز الفرنسي، ماثيو جونسالفيس، من أجل ضمه في يناير القادم.
وحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الريدز يدرسون التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا لتعزيز صفوف الفريق وخلق عمق أكبر في القائمة، ليكن اللاعب بديلًا للإسكتلندي أندي روبيرتسون.
وكان «جونسالفيس» قد شارك للمرة الأولى مع فريقه، الذي ترعرع في أكاديميته، في الهزيمة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، قبل أن يخوض ثلاثة لقاءات أخرى.
ويعتبر اللاعب الفرنسي أحد المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار في دوري بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يستعد لإبرام صفقة جديدة في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.