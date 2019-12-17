اداما تراوري على طاولة توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

يسعى فريق توتنهام الإنجليزي لإيجاد مهاجم قوي يكون بجوار القائد "هاري كين"، حيث المضي قدما لصنع فريق قوي قادر على مواجهة التنافسات القوية بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

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وتشير العديد من الصحف والمواقع الأوروبية، إلى رغبة لاعبي توتنهام أنفسهم بضم نجم وولفرهامبتون "ادما تراووري"، نظرا لقدراته القوية وإمكانياته لإضافة جديد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بحيث أن نجوم توتنهام ذهبوا لإقناع مورينيو بضم اللاعب.

وكان ادما، قد شارك الموسم الحالي بأربعة عشر مواجهة بخلاف ٢٦ أخرى بشتى المسابقات، حتى يتمكن من تسجيل أربعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه ليكون اللاعب ذات إمكانيات مميزة تساعد أي فريق.

الجدير بالذكر أن أداما، قد انضم العام ٢٠١٥ لصفوف أستون فيلا قادما من برشلونة الإسباني، حتى انتقل مؤخرا لصفوف وولفرهامبتون.