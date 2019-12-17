شكرا لقرائتكم أسوان يعلن حجم إصابة "ركبة" عبد الظاهر غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان التقرير الطبي الأخير للوقوف على حجم إصابته في الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة مع أبناء الجنوب في مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري ومباراة طنطا في كأس مصر.

أوضح مصطفى أمين المشرف على فريق الكرة بنادي أسوان ، أن التقرير النهائي لعبد الظاهر من المرتقب إعلانه غداً الأربعاء، إلا أن هناك اشتباه في إصابة اللاعب بالرباط الصليبي.

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ويستعد الفريق الأسواني لمواجهة نظيره الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.