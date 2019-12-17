شكرا لقرائتكم غياب أوميد أوكري عن أسوان أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأجرى أوكري أشعة رنين على الركبة في انتظار عرضها على الطبيب لمعرفة حجم إصابته ومدة العلاج.
كما يغيب أحمد عبد الظاهر أيضاً عن المشاركة مع أسوان أمام الانتاج حيث يترقب اللاعب التقرير النهائي لاصابته غداً الأربعاء حيث يوجد اشتباه في اصابة اللاعب بالصليبي.
ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.
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