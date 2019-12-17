اخبار الرياضه

غياب أوميد أوكري عن أسوان أمام الإنتاج الحربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم غياب أوميد أوكري عن أسوان أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب أوميد أوكري لاعب أسوان عن مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي والتي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

 

وأجرى أوكري أشعة رنين على الركبة في انتظار عرضها على الطبيب لمعرفة حجم إصابته ومدة العلاج.

 

Advertisements

كما يغيب أحمد عبد الظاهر أيضاً عن المشاركة مع أسوان أمام الانتاج حيث يترقب اللاعب التقرير النهائي لاصابته غداً الأربعاء حيث يوجد اشتباه في اصابة اللاعب بالصليبي.

 

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غياب أوميد أوكري عن أسوان أمام الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا