شكرا لقرائتكم غياب أوميد أوكري عن أسوان أمام الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب أوميد أوكري لاعب أسوان عن مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي والتي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأجرى أوكري أشعة رنين على الركبة في انتظار عرضها على الطبيب لمعرفة حجم إصابته ومدة العلاج.

Advertisements

كما يغيب أحمد عبد الظاهر أيضاً عن المشاركة مع أسوان أمام الانتاج حيث يترقب اللاعب التقرير النهائي لاصابته غداً الأربعاء حيث يوجد اشتباه في اصابة اللاعب بالصليبي.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.