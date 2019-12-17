شكرا لقرائتكم "رشح الركبة" يُبعد أحمد فتحي عن مباراة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفني للأهلي طبيعة إصابة أحمد فتحي نجم دفاع الفريق الأحمر، والتي ستبعده عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري العام ،المقرر اقامتها بعد غد الخميس علي ستاد المكس بالاسكندرية.

وأكد مسئولو الأهلي أن أحمد فتحي يعاني من رشح في الركبة وهو الأمر الذي يحتاج لـ٣ أيام للتعافي، قبل العودة من جديد لتدريبات الفريق.

ويختتم الأهلى تدريباته غدًا؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية، ويغيب عن الأهلى أيضا رمضان صبحى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة لن تقل عن 4 أسابيع.