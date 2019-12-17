شكرا لقرائتكم الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية غدا بعد خوض مرانه بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موعد السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الخميس ،ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري العام.

واستقر الجهاز الفني على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة في الثانية ظهر غد الأربعاء، على ملعب التتش وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفني القائمة التي سوف تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، ورفض الجهاز الفني فكرة خوض ايه تدريبات بالإسكندرية قبل مواجهة الإسماعيلي وقرر التدريب في التتش غدا ثم التوجه للاسكندرية لخوض اللقاء المرتقب.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد تحقيق الفوز في المباريات الستة التي خاضها الفريق في الدوري العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.