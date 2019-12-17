شكرا لقرائتكم المشرف على الكرة بالزمالك: اللاعبين تعاهدوا على تصحيح المسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الجلسة التي عقدها رئيس النادي مرتضى منصور وأعضاء المجلس مع لاعبي الفريق والجهاز الفني جاءت مثمرة لتصحيح مسار الفريق الفترة القادمة.

وأوضح أمير مرتضى أن الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهة سموحة.

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ونفى المشرف على الكرة ما تردد عن الربط بين الخسارة امام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين بدليل أن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنجولا وبيراميدز ، مشيرا إلى أن المتبقي للاعبين يمثل جزء ضئيل من المستحقات الخاصه بهم مؤكدا ثقة إدارة النادي وإدارة الكرة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الفترة القادمة لتحقيق الانتصارات.

وناشد أمير مرتضى جماهير الزمالك بمساندة الفريق واللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق وهي عارية تماما عن الصحة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز.