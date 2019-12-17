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جدة - عمرو شويل رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجونة في مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.



رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

خاض بيراميدز حتى الان 7 لقاءت فاز في ثلاثة وتعادل في 3 وخسر في واحدة أمام الزمالك وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، بينما لعب الجونة أيضاً سبع مواجهات فاز في واحدة أمام مصر المقاصة وتعادل سلبياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في أربع مباريات.

Advertisements رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة.