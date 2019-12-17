اخبار الرياضه

رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجونة في مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز 2019/2020.

 

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر

 

رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

 خاض بيراميدز حتى الان 7 لقاءت فاز في ثلاثة وتعادل في 3 وخسر في واحدة أمام الزمالك وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، بينما لعب الجونة أيضاً سبع مواجهات فاز في واحدة أمام مصر المقاصة وتعادل سلبياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في أربع مباريات.

 

Advertisements

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر

 

رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019

يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة.

 

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتاز

 في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الجونة في تحقيق الفوز علي الاخر و أنتهت المباراة بنتيجة ( 1 – 2) علي ملعب "إستاد الجونة " في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا