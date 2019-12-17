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جدة - عمرو شويل
رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019
رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019
يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.
خاض بيراميدز حتى الان 7 لقاءت فاز في ثلاثة وتعادل في 3 وخسر في واحدة أمام الزمالك وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، بينما لعب الجونة أيضاً سبع مواجهات فاز في واحدة أمام مصر المقاصة وتعادل سلبياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في أربع مباريات.
رابط مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر اليوم الثلاثاء 17-12-2019
يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة.
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في بطولة الدوري المصري الممتازفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الجونة في تحقيق الفوز علي الاخر و أنتهت المباراة بنتيجة ( 1 – 2) علي ملعب "إستاد الجونة " في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.
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