شكرا لقرائتكم الأهلي يذكر جماهيره ببرونزية مونديال كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعادت صفحة الاهلى عبر تويتر ذكريات تتويج فريقها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز على كلوب امريكا المكسيكى .

ونشرت الصفحة صوراً من تكريم الاهلى فى مونديال اليابان 2006

???? #الأهلي زي النهاردة..

???? ١٧ ديسمبر ٢٠٠٦

???? كأس العالم للأندية

???? نادي القرن الإفريقي يتوج ببرونزية العالم للأندية بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي ( ٢ - ١ ) بأقدام الماجيكو محمد أبو تريكة.⚽⚽

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ففى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر2006 حقق الأهلى أكبر إنجاز فى تاريخه الكروى حينما فاز ببرونزية كأس العالم للأندية والتى أقيمت باليابان بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكى بهدفى محمد أبو تريكة.

توج الأهلى بدوري أبطال إفريقيا متوفقًا على الصفاقسي التونسي خارج أرضه في إياب النهائي بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق نجمه محمد أبو تريكة.

وذهب لليابان للمرة الثانية فى تاريخه بعد مشاركة غير موفقة فى عام 2005 مستلحاً بعامل الخبرة، ففي الدور الأول حقق الفوز على حساب أوكلاند سيتي بهدفين نظيفين سجلهما الأنجولي أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة، وفي مباراة نصف النهائي خسر المارد الاحمر من بطل ليبارتدوريس فريق انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع حقق الأهلي الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأهلي المتألق أبو تريكة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، وشارك المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية "5 مرات" أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، متساوياً مع ريال مدريد الاسباني ، و يعد الأهلى أكثر الأندية العربية والأفريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ.