شكرا لقرائتكم "تمزق في الخلفية" الأهلى يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التي خضع لها رمضان صبحي نجم الأهلي إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وهي الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الثلاثاء. أكد مسئولو الأهلي ان غياب اللاعب سيمتد لشهر من الآن علي ان يؤدي اللاعب برنامج تأهيلي للتعافي من الاصابة. Advertisements وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.

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