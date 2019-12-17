شكرا لقرائتكم أبو اليزيد جاهز لتدعيم الإسماعيلي ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى جاهزية إبراهيم ابو اليزيد مدافع الدراويش للمشاركة فى المباريات بداية من مواجهة الاهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة للدوري .

وحرص محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى على عقد جلسة مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق للاطمئنان على جاهزيته قبل قمة الأهلى.

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وكان اللاعب يعانى من الإصابة بالعضلة الخلفية قبل أن يعود للتدريبات الجماعية مؤخرا بعد اكتمال شفائه ، وبات مدافع الداخلية سابقا جاهزا للمشاركة ضمن صفوف الدراويش وذلك حسب تأكيدات الجهاز الطبى.

ويخوض، عصر اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار مباراة ودية مع الشهداء على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الأهلى،ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه، تحسبًا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر.