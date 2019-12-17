شكرا لقرائتكم تدريبات استشفائية ومران كرة طائرة لأساسيي الزمالك بمران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش أمس تدريبات خفيفة في مران اليوم. وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية وفقرة للعب الكرة الطائرة فيما أدى باقي لاعبي الفريق تدريبا تكتيكيا في منتصف الملعب عبارة عن تقسيمة صغيرة للاعبين المستبعدين والبدلاء في لقاء الجيش. Advertisements عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران. وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.

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