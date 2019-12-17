شكرا لقرائتكم جنش يدعم لاعبي الزمالك فى التدريبات بعد ثلاثية طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام اللاعب بمؤازرة اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.
وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة للدوري
ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.
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