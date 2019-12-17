شكرا لقرائتكم جنش يدعم لاعبي الزمالك فى التدريبات بعد ثلاثية طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التواجد في مران اليوم. وقام اللاعب بمؤازرة اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة. وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة للدوري Advertisements ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري. كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى محاولة لدعمهم قبل مواجهة سموحة بالدورى. وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك خلال جلستهم معه إن القلعة البيضاء ليس بها مكان للمتمردين من يملك عرضاً ويريد الرحيل عن الزمالك يحضره والنادى والجهاز الفنى أصحاب القرار الأخير فى هذا الشأن رافضاً سياسة لى الذراع.

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