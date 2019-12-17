شكرا لقرائتكم شوبير يصدم الأهلاوية: رمضان صبحى يغيب شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأعلامى أحمد شوبير عبر صفحته على تويتر غياب رمضان صبحى لاعب الأهلى عن الفريق لمدة من 4 إلى 6 أسابيع بعدما أجرى أشعة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق

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ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.