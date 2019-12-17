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شكرا لقرائتكم شوبير يصدم الأهلاوية: رمضان صبحى يغيب شهر ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال مران اليوم فى العضلة الخلفية جعلته غير قادر على استكمال المران وغادره برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق
ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.
رمضن صبحى
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