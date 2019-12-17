شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يخوض 4 وديات في معسكر نهاية ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الجهاز الفني مجموعتين من اللاعبين، بحيث تخوض كل مجموعة مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر.
كان المنتخب تلقى عرضا لخوض بطولة كأس العرب في السعودية خلال الفتىة من 18 فبراير الى 3 مارس 2020.
وشارك منتخب الشباب مؤخرا فى دورة شمال افريقيا التى أقيمت فى تونس وحصل على المركز الثانى خلف نسور قرطاج.
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