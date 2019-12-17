شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يخوض 4 وديات في معسكر نهاية ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، على خوض 4 وديات خلال معسكر ديسمبر الذي ينطلق في الفترة من 22 حتى 31 من الشهر الجاري.

ويضم الجهاز الفني مجموعتين من اللاعبين، بحيث تخوض كل مجموعة مباراتين وديتين خلال فترة المعسكر.

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كان المنتخب تلقى عرضا لخوض بطولة كأس العرب في السعودية خلال الفتىة من 18 فبراير الى 3 مارس 2020.

وشارك منتخب الشباب مؤخرا فى دورة شمال افريقيا التى أقيمت فى تونس وحصل على المركز الثانى خلف نسور قرطاج.