شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينعي وفاة نجم أسوان الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عبد الرحيم يوسف نجم فريق أسوان السابق الذى وافته المنية اليوم. وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه الكابتن عبد الرحيم يوسف نجم فريق أسوان السابق الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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