شكرا لقرائتكم مرتضى يصرف مستحقات لاعبي الزمالك.. ويؤكد: من لديه عرض يحضره ولن نقبل بسياسة لي الذراع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرتضى منصور للاعبى الزمالك خلال جلستهم معه أن القلعة البيضاء ليس بها مكان للمتمردين من يملك عرضاً ويريد الرحيل عن الزمالك يحضره والنادى والجهاز الفنى أصحاب القرار الأخير فى هذا الشأن رافضاً سياسة لى الذراع .
وانتهى، منذ قليل، اجتماع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين.
حضر الاجتماع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.
ومن المقرر أن يبدأ تدريب الفريق الأبيض عقب انتهاء جلسة رئيس الزمالك، على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب اجتماع اللاعبين.
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