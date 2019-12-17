شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتابع جزء من مران الزمالك بعد حل أزمة المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك جزء من مران الفريق الأبيض بالنادي اليوم استعدادا لمواجهة سموحة بالجولة التاسعة للدوري.

وحرص رئيس الزمالك على مؤازرة الفريق بصحبة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق واسماعيل يوسف وهاني زاده وعلاء مقلد و احمد مرتضي وحماده أنور وأحمد عادل عبدالفتاح عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة

كان مجلس الزمالك قد وافق على صرف جزء من مستحقات اللاعبين اليوم لتحفيز اللاعبين في الفترة القادمة.

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فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

وطالب المدير الفني اللاعبين بفتح صفحة جديدة والتركيز في لقاء سموحة المقبل بعدها خضع اللاعبون لتدريبات احماء تحت إشراف اليوناني انطونيو مدرب الأحمال.