شكرا لقرائتكم وفاة والد رئيس اتحاد السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى والد ياسر إدريس رئيس إتحاد السباحة صباح اليوم الثلاثاء، حيث أعلن إدريس عن خبر وفاة والده عبر صفحته الشخصية على فيس بوك . ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر والدفنه بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر ويقام عزاء والد رئيس اتحاد السباحة يوم الجمعة القادمة في مسجد الحامدية الشاذلية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد رئيس اتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.