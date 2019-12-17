شكرا لقرائتكم وفاة والد رئيس اتحاد السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر والدفنه بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر
ويقام عزاء والد رئيس اتحاد السباحة يوم الجمعة القادمة في مسجد الحامدية الشاذلية .
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