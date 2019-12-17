شكرا لقرائتكم بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجونة في مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020. يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الجونة في مباراة تجمع بنيهم مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "إستاد الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر

يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط. يحتل فريق بيراميدز في ترتيب جدول الدوري المصري المركز السابع برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط. خاض بيراميدز حتى الان 7 لقاءت فاز في ثلاثة وتعادل في 3 وخسر في واحدة أمام الزمالك وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، بينما لعب الجونة أيضاً سبع مواجهات فاز في واحدة أمام مصر المقاصة وتعادل سلبياً في مباراة أمام نادي مصر، وخسر في أربع مباريات. Advertisements بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر

يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة. يسعي الفريقان في تحقيق الأنتصار لعدة أسباب مختفلة، بيراميدز يحاول التغلب على نظيره والدخول للمربع الذهبي في قمة الدوري بينما يسعي الجونة في خطف ثلاث نقاط غالية بالنسبة له والهروب من منطقة الهبوط والدخول سريعاً للمنطقة الدافئة. بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر



في أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح الجونة في تحقيق الفوز علي الاخر و أنتهت المباراة بنتيجة ( 1 – 2) علي ملعب "إستاد الجونة " في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة فى الدوري المصري بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.