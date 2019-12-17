شكرا لقرائتكم تدريبات قوية لحراس الزمالك وجلسة لمعاوني كارتيرون مع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حراس مرمى الزمالك لتدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس قبل بدايه المران الجماعي للفريق اليوم.

فيما عقد سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الزمالك جلسة سريعة قبل بدايه المران اليوم للحديث عن بعض الأمور الخاصة بلقاء طلائع الجيش الأخير واستعدادات الفريق للفترة المقبلة.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.