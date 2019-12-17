شكرا لقرائتكم هودسون يبحث عن تعزيز صفوف بالاس في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال روي هودسون مدرب كريستال بالاس إنه يحاول إقناع ملاك النادي بتوفير المبالغ المالية لتعزيز صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل بالاس، المبتلى بالإصابات، المركز التاسع بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون يوم الاثنين في مباراة شهدت خروج لاعبه ييرو ريدفولد بين الشوطين بسبب تفاقم إصابة أعلى الساق.

ويفتقد بالاس بالفعل عدة لاعبين منهم الظهير الأيسر باتريك فان آنهولت وزميله جيفري شلوب في المركز ذاته إضافة إلى قلب الدفاع غاري كاهيل والجناح أندروس تاونسند بسبب الإصابة كما يغيب مامادو ساكو بسبب الإيقاف.

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وقال هودسون للصحفيين: نحن لا ندخل في الواقع سوق الانتقالات. أحاول إقناع ملاك النادي الأميركيين بشكل خاص بأننا نحتاج إلى أن نفعل ذلك حقا.

وزاد: أعتقد أننا كنا نحتاج إلى ذلك في الصيف لكننا لم ننجح في ضم اللاعبين الذين نعتقد ضرورة وجودهم لتعزيز التشكيلة. لم يتغير أي شيء ونحن لا نزال نتحدث عن نفس المراكز المطلوبة.

وسيلعب بالاس في المباراة المقبلة بالدوري أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 11 يوم السبت المقبل.